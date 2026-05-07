В поселке Сарай взорвался автомобиль, 31-летний мужчина получил ожоги - ОБНОВЛЕНО

В поселке Сарай Абшеронского района 31-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести в результате взрыва в автомобиле.

Об этом сообщили в ответ на запрос 1news.az в TƏBİB.

Отмечается, что 7 мая около 11:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов. На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали мужчину 1995 года рождения с диагнозом термический ожог лица в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.

Пациенту, которому диагностированы ожоги лица, шеи, обоих предплечий, тыльной поверхности кистей II степени, были оказаны необходимые медицинские услуги. Для получения более специализированной помощи он был эвакуирован в Ожоговый центр при Нариманов­ском медицинском центре.

Состояние пациента оценивается как стабильное, он выписан домой на амбулаторное лечение.

В поселке Сарай Абшеронского района произошел взрыв в автомобиле.

Как сообщили в МЧС, в легковом автомобиле марки Chevrolet Cobalt произошел внезапный взрыв. Возгорания зафиксировано не было, передает 1news.az.

Водитель автомобиля получил травмы.