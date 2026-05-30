Советник Хаменеи: действия Трампа свидетельствуют, что он не настроен на переговоры

Президент США Дональд Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, явно показывает, что не настроен на переговоры с Тегераном.

Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он все больше доказывает, что не настроен на переговоры и преследует другие цели", — написал он на своей странице в X.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп пока не принял решения по возможному новому соглашению с Ираном, хотя в пятницу американский президент заявил, что большая часть пунктов сделки с Тегераном уже согласована.

Источник: ТАСС