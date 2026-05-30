В Грузии по обвинению в шпионаже задержали руководителя НПО

Спецслужбы Грузии задержали по обвинению в шпионаже пророссийского деятеля, сообщает Грузия Online.

Лицом, задержанным по обвинению в шпионаже, является Гулбаат Рцхиладзе. Эту информацию «IPN» подтвердили в Службе государственной безопасности.

По заявлению заместителя главы СГБ Лаши Маградзе, по обвинению в шпионаже Служба государственной безопасности задержала одного человека. Как он заявил на брифинге, задержанный был связан со спецслужбами двух иностранных государств. По данным Маградзе, обвиняемый является основателем и руководителем одной из неправительственных организаций.

«У задержанного с представителями иностранных спецслужб были систематические, организованные на высоком уровне конспирационные контакты. Передача информации осуществлялась как посредством личных встреч, так и с использованием электронных средств. Кроме того, периодически, для соблюдения конспирации и проведения инструктажа встречи проходили за пределами страны.

Лицо, обвиняемое в шпионаже, по заданию и при финансировании иностранных спецслужб создало для ведения соответствующей активности информационные платформы и организовывало проведение различных мероприятий в масштабе страны.

Примечательно, что обвиняемый одновременно сотрудничал со спецслужбами двух иностранных государств и вел параллельную разведывательную деятельность.

Следствие ведется по первой части статьи 314 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок от 8 до 12 лет», — заявил Лаша Маградзе.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
12 / 05 / 2026, 17:02
07 / 05 / 2026, 16:57
23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25