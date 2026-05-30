Глава МИД Турции назвал условия нормализации отношений с Израилем

Нормализация отношений Турции с Израилем возможна при решении палестинской проблемы на двухгосударственной основе и прекращении гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан японской деловой газете Nikkei.

"Условиями нормализации отношений с Израилем являются решение о создании двух государств и прекращение гуманитарного кризиса в Газе", - сказал он.

Фидан напомнил, что дипломатические отношения между Турцией и Израилем были установлены в 1949 году, и объем двусторонней торговли до кризиса в Газе достигал $10 млрд в год.

"Израиль должен прекратить убийства палестинцев и не препятствовать жителям Газы в доступе к предметам первой необходимости, таким как еда, жилье, лекарства и вода. Если эти условия будут выполнены, мы сможем вернуться к нормальной жизни [сотрудничеству с Израилем], проблем не будет. Мы хотим добиться решения о создании двух государств", - отметил он.

Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с Израилем.

Источник: ТАСС