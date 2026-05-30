В Ереванском аэропорту задержали двоих человек, пытавшихся вывезти около 1 млн. евро

В Ереванском аэропорту "Звартноц" задержали двоих человек, пытавшихся без указания в декларации вывезти из страны 956,4 тыс. евро.

Как сообщает Следственный комитет Армении, оперативные данные о контрабанде были получены от Комитета госдоходов республики.

В частности, двое граждан попытались вывезти указанную сумму, спрятав ее в одежду, которую везли в багаже. Деньги обнаружили при таможенном досмотре в аэропорту.

Оба гражданина задержаны. Проводятся следственные действия.

Источник: Sputnik Армения