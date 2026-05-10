В азербайджанской армии отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

Согласно годовому плану деятельности, утвержденному министром обороны, в объединениях, соединениях и воинских частях, находящихся в подчинении Министерства, был проведен цикл мероприятий по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Cначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях отметили, что Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, посвятивший всю свою жизнь служению своему народу, родился 10 мая 1923 года в Нахчыване. В годы его руководства страной Республика прошла большой путь развития, а её авторитет на международной арене значительно возрос.

В результате масштабной работы, проведённой Общенациональным лидером в направлении пробуждения национального самосознания нашего народа, Азербайджан обеспечил своё существование как независимое и суверенное государство.

В результате его неустанной деятельности, наряду с другими сферами, была заложена прочная основа для развития армии, достигнуты важные успехи и проведены масштабные реформы. Основанная Гейдаром Алиевым Азербайджанская Армия сегодня занимает достойное место среди сильнейших армий мира.

Было отмечено, что благодаря успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, достойного продолжателя политического курса Общенационального лидера Гейдара Алиева, экономические основы нашей государственности ещё более укрепились.

Наша страна добилась значительных успехов в области строительства демократического государства и армии. Наращивая свой военный потенциал день ото дня, Азербайджанская Армия освободила наши земли от оккупации, восстановила историческую справедливость и одержала славную победу.

Также было подчеркнуто, что выдающиеся заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении нашей независимости, повышении благосостояния народа, развитии армии и государственности, а также светлая память о нём навсегда сохранятся в сердцах личного состава Азербайджанской Армии и всего нашего народа и никогда не будут забыты.

В рамках серии мероприятий личный состав посетил Центры Гейдара Алиева и музеи, а также в воинских частях были организованы показы документальных фильмов о жизни и деятельности Общенационального лидера.

В завершение были проведены культурно-массовые мероприятия в духе патриотизма.

