«Челси» занял 10-е место в АПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон

Лондонский «Челси» официально потерял возможность квалифицироваться в еврокубковые турниры на следующий сезон, уступив в гостевом матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда».

Встреча на стадионе «Стэдиум оф Лайт» завершилась поражением лондонцев со счетом 2:1. Счет в матче на 24-й минуте открыл защитник хозяев Трэи Хьюм, а в начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник гостей Мало Гюсто забил автогол, увеличив преимущество «Сандерленда». Единственный мяч в составе «синих» отыграл Коул Палмер на 55-й минуте встречи. Положение гостей усугубилось на 61-й минуте, когда защитник Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и оставил «Челси» вдесятером до конца игры.

Из-за этого проигрыша «Челси» остался с 52 очками и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, пропустив вперед «Брайтон» и «Брентфорд», набравших по 53 очка. В свою очередь, «Сандерленд» благодаря этой победе обеспечил себе путевку в Лигу Европы, став всего пятой командой в истории Премьер-лиги, вышедшей в еврокубки в первом же сезоне после подъема из Чемпионшипа.