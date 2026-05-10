В Ханкенди проходит вторая часть 13-й сессии WUF13 - ФОТО
В городе Ханкенди началась вторая часть 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).
В рамках мероприятия также прошёл фестиваль WUF13, направленный на повышение осведомлённости жителей и гостей о форуме.
Заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов выступил с речью, отметив значение фестиваля и пожелав участникам успехов.
В ходе программы были представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных решений и городов будущего. Мероприятия включали интерактивные игры, презентации и общественные обсуждения.
В рамках интерактивной части с участием 6 200 человек были проведены викторины по тематике WUF13, градостроительства, а также истории Ханкенди и памятников Карабаха. Участникам, ответившим правильно, вручались памятные подарки.
