«Слишком откровенно»: EBU подверг цензуре номер представителя Норвегии на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Норвежский телеканал TV2 сообщил, что EBU потребовал внести изменения в конкурсный номер представителя Норвегии на «Евровидение 2026» - певца Jonas Lovv.

Причиной стала хореография, которую сочли «слишком сексуальной».

Как сообщает норвежское издание VG, после репетиции делегация получила замечания от EBU относительно некоторых танцевальных движений и общей постановки номера. По данным СМИ, организаторы конкурса попросили сделать выступление менее откровенным для семейной телевизионной аудитории.

Сам Jonas Lovv подтвердил, что команде придется немного скорректировать постановку. При этом артист с юмором отнесся к ситуации, заявив, что это «самое забавное предупреждение», которое можно получить на конкурсе.

Сообщается, что речь идет о сокращении движений с сексуальным подтекстом и некоторых провокационных элементов хореографии.