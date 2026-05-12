 США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны»

First News Media15:15 - Сегодня
США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны»

Когда 14–15 мая в Пекине встретятся Си Цзиньпин и Дональд Трамп, к традиционному набору сложных тем — войне на Ближнем Востоке, торговым дисбалансам и статусу Тайваня — может добавиться искусственный интеллект.

Об этом пишет The Economist в материале, опубликованном под заголовком «AI creates a fearsome cold-war-style dilemma» («ИИ создаёт пугающую дилемму в духе холодной войны»).

По оценке издания, элиты в Пекине и Вашингтоне всё больше встревожены скоростью развития технологии: чем умнее становятся модели, тем важнее они для экономики и геополитического веса страны — но одновременно растут и связанные с ними риски.

«Со времён создания атомной бомбы великие державы не сталкивались с подобной дилеммой», — отмечает The Economist.

Поводом для тревоги стала модель Mythos. Издание сообщает, что в апреле американская лаборатория Anthropic (создатели ИИ Claude) заявила о создании модели, настолько эффективно находящей уязвимости в кибербезопасности, что её решили не публиковать. Реакция была международной: китайские государственные СМИ после первоначального скептицизма отметили у Mythos «беспрецедентные возможности для кибератак», а один из российских телеканалов назвал её «хуже ядерной бомбы».

По данным The Economist, после этого эпизода администрация Трампа отказалась от прежнего подхода невмешательства в регулирование технологий и рассматривает возможность обязательной государственной проверки новых моделей.

Стратегические позиции сторон различаются

Как пишет The Economist, часть американского технологического сообщества полагает, что страна, первой создавшая самосовершенствующуюся ИИ-модель, получит огромное стратегическое преимущество. Китайские же эксперты склонны рассматривать ИИ как ключ к экономическому росту — «скорее ядерная энергетика, чем ядерное оружие», формулирует издание. При этом ни одна из сторон не готова замедлять собственное развитие, опасаясь отдать преимущество сопернику.

Голоса в пользу сотрудничества звучат с обеих сторон

На мероприятии в Капитолии в конце апреля советник китайского правительства Сюэ Лань заявил о «взаимном интересе» США и Китая в безопасности ИИ. «Если одна страна не в безопасности, то и все мы не в безопасности», — приводит его слова The Economist. Сюэ Лань вместе с главой пекинского института безопасности ИИ Цзэн И призвали к глобальным усилиям по регулированию и даже замедлению развития ИИ. Это, отмечает издание, согласуется с официальной линией Пекина: после появления ChatGPT в 2022 году Китай продвигает идею международного сотрудничества и создания органа при ООН, а китайские дипломаты вбрасывают идею «паузы» в развитии ИИ.

Три возможных формата сотрудничества

Первый — диалог, или «стратегические заверения» (strategic reassurance) по аналогии с переговорами о ядерных вооружениях: страны могли бы писать правила параллельно, без формальной координации.

«Если они читают одни и те же технические работы и имеют схожее представление о реальности, обе стороны могут принимать разумные ответные меры», — цитирует издание Карсона Элмгрена из Institute for AI Policy and Strategy.

Второй формат — согласование общих методов тестирования безопасности моделей без обмена результатами.

Третий, наиболее амбициозный, — формальное соглашение о совместных тестах и обмене их результатами с инспекциями по образцу МАГАТЭ.

Препятствий для сотрудничества пока больше, чем стимулов

Американские исследователи, по данным The Economist, скептически относятся к искренности китайских чиновников: китайские лаборатории сравнительно слабо занимаются безопасностью, а документация к недавно выпущенной модели DeepSeek v4 не содержала тех мер защиты, которые приняты в американских лабораториях. Бывший чиновник администрации Байдена Райан Федасюк, по версии издания, полагает, что заявления Китая о безопасности ИИ носят показной характер и делаются, по его словам, «чтобы выставить американцев в невыгодном свете».

The Economist также напоминает, что в 2024 году в Женеве США направили на переговоры старших чиновников по безопасности и технических специалистов, тогда как Китай прислал политических представителей, которые отказались обсуждать безопасность ИИ до отмены американских экспортных ограничений на передовые чипы. Эксперт Карнеги Тун Чжао объясняет осторожность Пекина исторической памятью: опыт «неравных договоров» XIX века делает китайских чиновников подозрительными к соглашениям с технологически более сильным партнёром.

Ставки сторон обозначены предельно жёстко

Министр финансов США в апреле заявил Wall Street Journal: «Если мы не выиграем в ИИ, то это конец игры».

Си Цзиньпин назвал ИИ «эпохальным».

Однако, как заключает The Economist, скоро лидеры обеих стран могут начать воспринимать ИИ как экзистенциальный по иным причинам.

«К сожалению, исторический опыт показывает, что реальный импульс появляется только после трагической аварии», — цитирует издание Джеффри Дина из Университета Джорджа Вашингтона, напоминая о глобальных стандартах, принятых после катастрофы в Бхопале в 1984 году и аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м.

«Переговоры по ИИ остаются настоящей проверкой человеческого интеллекта», — резюмирует The Economist.

Поделиться:
500

Актуально

Мнение

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на ...

В мире

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

В мире

Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Посла Армении вызвали в МИД России

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

В аэропорту Денвера лайнер сбил человека во время взлета

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Последние новости

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на Южном Кавказе

Сегодня, 16:43

Фариз Исмаилзаде: Внешнее вмешательство угрожает динамике мира в регионе

Сегодня, 16:33

Милли Меджлис принял годовой отчет о борьбе с торговлей людьми

Сегодня, 16:25

Будут ли представители Азербайджана наблюдать за парламентскими выборами в Армении?

Сегодня, 16:22

Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Сегодня, 16:20

Франция в Армении: эксклюзивные данные о полетах вызывают вопросы к дипломатии и оборонной логистике - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

«Бумажный дом» возвращается? - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие отработали задачи по парашютной подготовке на совместных учениях - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Сегодня, 15:52

Тофиг Зульфугаров призвал СМИ к разоблачению провокаций против Азербайджана и Турции

Сегодня, 15:48

Заместитель премьер-министра Албании совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:45

В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

Сегодня, 15:43

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с WUF13 - ФОТО

Сегодня, 15:37

Натиг Мамедли: «Продвижение мира и его принципов - одна из ключевых задач прессы»

Сегодня, 15:33

Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Сегодня, 15:20

США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны»

Сегодня, 15:15

Убыток Lufthansa составил более 600 млн евро

Сегодня, 15:11

США и Армения обсудили дальнейшую реализацию TRIPP

Сегодня, 15:05

В Краснодарском крае подросток открыл стрельбу в школе

Сегодня, 14:45

Для призванных на военную службу дипломатов устанавливаются новые пособия и льготы

Сегодня, 14:38
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15