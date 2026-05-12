Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в переговорном процессе США и Ирана есть много сложных моментов, но обе стороны хотят прекратить войну.

«Переговоры имеют довольно сложные аспекты. Но я хочу рассказать вам о положительных моментах. Обе стороны на самом деле хотят прекратить войну. Они хотят открыть Ормузский пролив, решить проблему с блокированными судами. Такова их позиция и намерения. Проблема заключается в том, как это сформулировать и оформить на бумаге, чтобы стороны могли это принять. В настоящее время обмен сообщениями между сторонами продолжается», — сказал Фидан в Катаре на пресс-конференции с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Возвращение к войне, по словам Фидана, «лишь усилит разрушения». «Предотвращение использования Ормузского пролива в качестве оружия имеет чрезвычайно важное значение для региональной безопасности, стабильности и для мировой экономики. В этой связи мы поддерживаем все усилия по обеспечению безопасного прохода и предотвращению возвращения к текущей ситуации в дальнейшем. Мы участвуем в этих усилиях, и наш приоритет — мирное и дипломатическое решение», — отметил Фидан.

Источник: ТАСС