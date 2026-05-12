В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

First News Media12:03 - Сегодня
В Нидерландах во вторник приземлились два самолета с 28 пассажирами с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Западные СМИ сообщают, что пассажиры, не являющиеся подданными Нидерландов, отправятся на лечение в родные страны.

Двенадцать сотрудников нидерландского медицинского центра при университете города Неймеген были помещены на шестинедельный профилактический карантин, так как выяснилось, что при работе с образцами анализов не были соблюдены обновленные строгие протоколы. В больнице сообщили, что при этом риск заражения сотрудников остается "очень низким".

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса — вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека к человеку, подчеркнули в Минздраве этой страны. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

Источник: Interfax.ru

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
