Кража на 20 000 манатов: мужчина систематически похищал деньги и золото из дома родственника

Задержан мужчина, совершивший кражу на 20 тысяч манатов из дома родственника.

Как сообщает 1news.az, из частного дома на территории Хатаинского района при невыясненных обстоятельствах были похищены 15 000 манатов наличными и золотые украшения на сумму 5 000 манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 35-го отделения полиции Хатаинского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи - родственник потерпевшего, 30-летний И.Гусейнов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный в разное время проникал в дом и по частям выносил деньги и драгоценности.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.