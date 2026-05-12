 В Баку состоялся суд по делу сотрудников эстетического центра, проводивших незаконные операции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку состоялся суд по делу сотрудников эстетического центра, проводивших незаконные операции

Фаига Мамедова11:02 - Сегодня
В Баку состоялся суд по делу сотрудников эстетического центра, проводивших незаконные операции

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Хаялы Исмайловой, Мурада Багирова и Расмии Гулиевой, обвиняемых в правонарушениях, допущенных в эстетическом центре UĞUR 777.

Как сообщает APA, на процессе, прошедшем сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахри Мамедова, были уточнены анкетные данные подсудимых. Уголовное дело было принято к судебному производству, очередное заседание назначено на 25 мая.

Отметим, что в декабре прошлого года в Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование на основании распространенных в СМИ видеокадров и информации о незаконном проведении эстетических операций группой лиц.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что центр UĞUR 777, зарегистрированный на имя Хаялы Исмайловой, функционировал незаконно. В центре под видом медицинских процедур проводились различные эстетические операции и косметологические манипуляции без соблюдения соответствующих стандартов, что создавало условия для распространения заболеваний.

Также установлены обоснованные подозрения в причинении тяжкого вреда здоровью граждан в результате операций, проведенных Хаялой Исмайловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими лицами, выдававшими себя за врачей-косметологов.

Следствие выявило, что вышеуказанные лица не имеют соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также сертификатов, дающих право на занятие практической медицинской деятельностью.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса АР. Материалы дела были направлены в прокуратуру Насиминского района города Баку для проведения предварительного следствия.

Одновременно в отношении Хаялы Исмайловой было возбуждено производство по делам об административных проступках по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья) Кодекса об административных проступках. Материалы направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

Читайте по теме:

В Баку начался суд над сотрудниками эстетического центра, проводившими незаконные операции

Пациентка прокомментировала скандальное видео из операционной: Они меня опозорили. Я требую возмещения ущерба

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

«Лже-врач снова в деле? «Dr. Гюлю» замечена в новой эстетической клинике - ВИДЕО

Поделиться:
363

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Политика

Меняются названия трех сел Губинского района

Общество

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет ...

Общество

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Стамбуле найдено тело пропавшей на пароме азербайджанки

Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

«Мой ребенок, как и все дети, хочет расти, учиться и радоваться жизни» - крик о помощи отца 11-летней Зейнаб

Кэти Перри выступит с концертом в Баку - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Сегодня, 13:25

ЕС проведет первую в истории встречу с представителями «Талибана»

Сегодня, 13:13

Меняются названия трех сел Губинского района

Сегодня, 13:08

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 13:05

ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

Сегодня, 12:50

Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией bp - ФОТО

Сегодня, 12:40

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Сегодня, 12:10

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет по экономике региона

Сегодня, 12:07

В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Сегодня, 11:58

МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Сегодня, 11:55

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Великобритании скоропостижно скончалась молодая азербайджанка

Сегодня, 11:40

Россия выступила за сопряжение МТК «Север – Юг» и Севморпути

Сегодня, 11:35

В Японию прибыл танкер с первой партией азербайджанской нефти

Сегодня, 11:30

Кража на 20 000 манатов: мужчина систематически похищал деньги и золото из дома родственника

Сегодня, 11:25

Тегеран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 90%

Сегодня, 11:23

Как наушники и гаджеты превращают пешеходов в жертв ДТП?

Сегодня, 11:17

Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении

Сегодня, 11:15
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15