В Баку состоялся суд по делу сотрудников эстетического центра, проводивших незаконные операции

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Хаялы Исмайловой, Мурада Багирова и Расмии Гулиевой, обвиняемых в правонарушениях, допущенных в эстетическом центре UĞUR 777.

Как сообщает APA, на процессе, прошедшем сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахри Мамедова, были уточнены анкетные данные подсудимых. Уголовное дело было принято к судебному производству, очередное заседание назначено на 25 мая.

Отметим, что в декабре прошлого года в Управлении внеуголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование на основании распространенных в СМИ видеокадров и информации о незаконном проведении эстетических операций группой лиц.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что центр UĞUR 777, зарегистрированный на имя Хаялы Исмайловой, функционировал незаконно. В центре под видом медицинских процедур проводились различные эстетические операции и косметологические манипуляции без соблюдения соответствующих стандартов, что создавало условия для распространения заболеваний.

Также установлены обоснованные подозрения в причинении тяжкого вреда здоровью граждан в результате операций, проведенных Хаялой Исмайловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими лицами, выдававшими себя за врачей-косметологов.

Следствие выявило, что вышеуказанные лица не имеют соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также сертификатов, дающих право на занятие практической медицинской деятельностью.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса АР. Материалы дела были направлены в прокуратуру Насиминского района города Баку для проведения предварительного следствия.

Одновременно в отношении Хаялы Исмайловой было возбуждено производство по делам об административных проступках по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья) Кодекса об административных проступках. Материалы направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

