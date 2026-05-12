Как наушники и гаджеты превращают пешеходов в жертв ДТП?

Фаига Мамедова11:17 - Сегодня
«Анализ участившихся в последние дни случаев наездов на пешеходов требует повторного напоминания о ряде опасных факторов». 

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел.

Отмечается, что зарегистрированные инциденты вновь подтверждают, что одной из главных причин трагедий на дорогах остается пренебрежение правилами дорожного движения со стороны большинства пешеходов. Привычка переходить дорогу в неположенном месте, использование наушников, а также увлеченность гаджетами, отвлекающая внимание и заставляющая забыть о нахождении в зоне повышенной опасности, словом, безразличное отношение к элементарным мерам безопасности приводит к фатальным последствиям.

«Каждый участник дорожного движения должен осознавать, что дорога - это пространство общего пользования. В этой среде, где правила распространяются на всех без исключения, любой участник движения (в том числе пешеход), считающий себя вправе игнорировать общепринятые нормы поведения, становится потенциальной жертвой трагедии.

Самая простая, но жизненно важная обязанность пешеходов - переходить дорогу исключительно в установленных местах, соблюдая максимальную бдительность.

Не стоит забывать: пешеход, игнорирующий это простое правило - будь то намеренно или по неосторожности - может в один миг изменить как свою судьбу, так и судьбы других участников движения», - говорится в сообщении.

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15