В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

В Сумгайыте, при осмотре одного из подсобных помещений детского сада-яслей №57, были обнаружены два предмета, похожих на снаряды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в данном образовательном учреждении.

Было отмечено, что в связи с инцидентом проинформированы правоохранительные органы, территория взята под охрану, усилены меры безопасности, а в самом учреждении проведена необходимая эвакуация.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем.

По предварительным версиям, не исключается, что обнаруженные предметы могли долгое время находиться среди старых материалов, оставшихся с прошлых периодов.

По факту профильными ведомствами проводится расследование.