В Великобритании скоропостижно скончалась молодая азербайджанка

В Великобритании скончалась проживавшая там азербайджанка.

Как сообщает Oxu.Az, об этом в социальных сетях сообщили близкие покойной.

Отмечается, что скончавшейся является Натаван Гасымзаде, которая на протяжении долгого времени проживала в Англии. 34-летняя женщина скоропостижно скончалась из-за осложнений, связанных с беременностью.

Напомним, что Н.Гасымзаде получила степень магистра по специальности «Гематология» в Вестминстерском университете. После окончания учебы она осталась в Великобритании и работала в сфере медицины.