 Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО
Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:25 - Сегодня
Новая дорожная разметка на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе столицы вызвала замешательство у водителей.

Как сообщает Qafqazinfo, водители такси, опубликовавшие видео с участка улицы перед Центральным банком, заявили, что нанесенная здесь двойная сплошная линия препятствует их движению.

Так, на участке, где новая велосипедная полоса отделяет стоянку такси, отсутствуют условия для совершения маневра разворота. Таксисты выразили обеспокоенность тем, что данная ситуация может привести к необоснованным штрафам и помешать их нормальной работе.

В ответ на запрос в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) сообщили, что работы на данном участке еще не завершены, и в рамках проекта будут установлены все необходимые дорожные знаки.

