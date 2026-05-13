Иран обозначил пять условий для возвращения к переговорам с США

Тегеран отказался участвовать во втором этапе переговоров до выполнения ряда требований со стороны Вашингтона, сообщило 12 мая агентство Fars, ссылаясь на источник.

В числе условий называются: прекращение военных действий в регионе, отмена санкций против Ирана, разблокировка иранских активов, выплата компенсаций за причиненный ущерб, а также признание прав Ирана в Ормузском проливе.

По данным СМИ, эти требования стали ответом на американскую инициативу, включавшую 14 пунктов. Вашингтон, в частности, предлагал смягчение санкций в обмен на отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп говорил, что получил ответ Ирана 10 мая. Ранее он заявлял, что предложения Ирана его не устраивают, однако детали комментировать не стал.

Переговоры между сторонами остаются в напряженной стадии, несмотря на действующее временное перемирие.