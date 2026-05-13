Ким Чен Ын проверил предприятия оборонной промышленности КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ряд предприятий военно-промышленного комплекса страны, сообщает ЦТАК.

В ходе инспекции глава государства ознакомился с выполнением планов по производству вооружений за первое полугодие 2026 года. Ким Чен Ын отметил высокий трудовой настрой работников оборонной отрасли и подчеркнул рост объемов выпуска различных боеприпасов, что, по его словам, способствует укреплению боеспособности армии.

При этом северокорейский лидер указал на ряд проблем в сфере производства, инфраструктуры и организации работы предприятий. Он подчеркнул необходимость модернизации производственных мощностей, совершенствования системы управления, подготовки квалифицированных кадров и усиления контроля качества продукции.

Во время посещения одного из заводов Ким Чен Ын также поставил задачу расширить выпуск высокоточных и учебных боеприпасов различных калибров в соответствии с потребностями армии.

Кроме того, лидер КНДР призвал активизировать развитие артиллерийского направления, включая создание специализированного комплекса по производству артиллерийских систем и модернизацию предприятий стрелкового оружия.