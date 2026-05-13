Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с участившимися авариями - ВИДЕО

Несоблюдение водителями правил безопасности при вынужденной остановке занимает особое место среди причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

«Учитывая актуальность проблемы, мы еще раз доводим до сведения водителей, что при вынужденной остановке необходимо в обязательном порядке принимать меры безопасности: выставлять знак аварийной остановки, включать аварийную световую сигнализацию или использовать мигающий красный фонарь. Если в результате ДТП движение других транспортных средств становится невозможным, проезжую часть следует освободить, предварительно зафиксировав обстоятельства происшествия для последующего документирования.

Напоминаем, что знак аварийной остановки должен быть установлен позади транспортного средства (а при необходимости - и спереди) на той же полосе на расстоянии не менее 30 метров. Он должен располагаться так, чтобы водители приближающихся транспортных средств могли заметить его заблаговременно. В населенных пунктах при интенсивном движении знак может быть установлен на более близком расстоянии или непосредственно на самом транспортном средстве. Для этих целей также может быть использован портативный фонарь с мигающим красным светом», - отмечается в сообщении.