Мобильное приложение «e-Tabib» прекращает свою работу

В рамках мер по предоставлению цифровых государственных услуг по принципу «единого окна» процесс интеграции сервисов мобильного приложения «e-Tabib» в платформу «mygov» успешно завершен.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, с сегодняшнего дня приложение «e-Tabib» полностью прекращает свою работу, и все услуги теперь доступны на платформе «mygov».

Данное решение принято в целях предотвращения дублирования услуг и обеспечения более оперативного обслуживания граждан. Таким образом, «e-Tabib» стал очередным государственным приложением, интегрированным в платформу «mygov».