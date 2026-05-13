ПАСЕ отметила беспрецедентное участие Армянской церкви в политике

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила обеспокоенность беспрецедентным участием Армянской апостольской церкви в политических процессах страны.

Об этом говорится в заявлении делегации ПАСЕ, посетившей Ереван с двухдневным визитом 11–12 мая в преддверии парламентских выборов, передает Armenpress.

«Прозрачность и подотчетность в финансировании избирательных кампаний остаются крайне важными, особенно в свете недавних законодательных изменений, которые увеличили лимиты пожертвований, не устранив в полной мере пробелы в надзоре», — подчеркнули в ПАСЕ.

По итогам визита делегация также указала на все более сложный и системный характер внешнего вмешательства, затрагивающего политическую и информационную сферы Армении.