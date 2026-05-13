Эксперты Азербайджана и Армении провели встречу по мирному процессу

Азербайджанские и армянские эксперты вновь встретились для обсуждения процесса примирения между двумя странами.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на международную неправительственную миротворческую организацию International Alert, выступившую организатором мероприятия.

Встреча прошла на прошлой неделе в Лондоне и собрала ведущих экспертов из двух стран для обсуждения текущих возможностей мирного процесса.

Мероприятие было организовано совместно с Baku Press Club и Yerevan Press Club, которые управляют медиаплатформой PressClubs.TV, публикующей экспертный анализ по вопросам армяно-азербайджанских отношений.

Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.