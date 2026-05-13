Более 370 кг марихуаны в моторной лодке: перед судом предстанут трое граждан Ирана

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении трех граждан Исламской Республики Иран, незаконно пересекших государственную границу Азербайджанской Республики.

Согласно данным, следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Махтуми Садиг Аразгурбан оглу, Атджани Тахер Халат оглу и Гангырме Омид Чалдже оглу контрабандным путем ввезли на территорию Азербайджанской Республики наркотические средства в особо крупном размере с целью сбыта.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели в целях сбыта более 45 кг высушенной и более 328 кг невысушенной марихуаны. Данный груз они переправили на моторной лодке типа «Лайнер» через таможенную границу в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Затем, при приближении к прибрежной зоне Хачмазского района, осознав, что могут быть обнаружены сотрудниками пограничной службы, данные лица выбросили наркотики, являющиеся предметом преступления, в море.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий указанные наркотические средства были обнаружены и изъяты на побережье Хачмазского района и на других участках Каспийского моря.

На основании собранных доказательств Махтуми Садиг Аразгурбан оглу, Атджани Тахер Халат оглу и Гангырме Омид Чалдже оглу были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 234.4-1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден прокурором и направлен для рассмотрения в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.