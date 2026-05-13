Представители медиа ознакомились с работами на Бакинском олимпийском стадионе в связи с WUF13 - ФОТО

Представители медиа ознакомились с работами, проводимыми на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13) на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

Как сообщает Report, сначала представители медиа посетили аккредитационный центр.

Исполнительный директор Операционной компании WUF13 Азербайджан Адиль Мамедов отметил, что место проведения мероприятий, включая Бакинский Олимпийский стадион и сформированную вокруг него общую зону операционного охвата, составляет 53 гектара. Из них 43 гектара спланированы как место проведения основных мероприятий, а 10 гектаров – как главный транспортный терминал, зона парковки и трансфера.

Стадион разделен на соответствующие зоны. Зона А состоит из 5 улиц, каждая из которых названа в честь различных городов Азербайджана. Для высокопоставленных гостей и делегаций выделены специальные зоны. Здесь предусмотрены особые места для приема представителей государств и правительств, проведения двусторонних встреч, а также зоны отдыха и питания.

Зал мероприятий, где будут организованы церемонии открытия и закрытия, сможет принять до 6000 участников. Текущий уровень подготовки позволяет надлежащим образом планировать высокий поток участников форума, многочисленные параллельные мероприятия и приемы международных делегаций. Зона, где будут проходить основные дискуссии и параллельные мероприятия форума, охватывает площадь в 3,55 гектара и предназначена для залов заседаний, тематических сессий, мероприятий ООН, параллельных встреч и двусторонних переговоров. Здесь созданы условия для одновременного проведения официальных и рабочих встреч различного формата.

Журналистам было сообщено, что во время форума планируется проведение ежедневно около 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий.

Отмечено, что на мероприятии, наряду с 6 официальными языками ООН – арабским, китайским, английским, французским, русским и испанским, будет обеспечен синхронный перевод на азербайджанский и турецкий языки. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги международного сурдоперевода.

На всей территории проведения мероприятия предусмотрено более 35 пунктов общественного питания. Их расположение внутри помещений и в зонах под открытым небом позволяет распределить поток участников по разным направлениям и обеспечить доступность обслуживания на всей площадке. Отмечается, что в кафе и ресторанах на площадке WUF13 будет осуществляться контроль цен.

Также в зоне площадью 2 га наряду с "Медиацентром" оборудованы залы "Круглого стола", "Специальной сессии" и "Диалога". В "Медиацентре" имеются рабочая зона, комнаты для прямых эфиров и интервью, зал пресс-конференций, телевизионные студии и зона отдыха для представителей медиа.

Общая вместимость "Медиацентра" составляет 600 человек.

Для обеспечения бесперебойного интернета, вещания и потребностей цифровых операций мероприятия созданы основной и резервный дата-центры, масштабная волоконно-оптическая и внутренняя сетевая инфраструктура, оборудование беспроводной сети и операционный центр, работающий в непрерывном режиме.