Еще 97 семьям вручены ключи от домов в селе Шукюрбейли - ФОТО

Прибывшим сегодня в село Шукюрбейли семьям вручены ключи от их домов.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, после встречи семей, переселившихся в село Шукюрбейли Джебраильского района, сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подробно рассказали им об опасностях, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Вновь прибывшим было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица. Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в село Шукюрбейли переселились 97 семей – 419 человек. Это семьи, ранее временно проживавшие в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях.