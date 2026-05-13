В Азербайджане уничтожены биологически активные добавки к пище (БАД), импортированные из Турции и Италии и не соответствующие требованиям нормативных документов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, в рамках контрольных мероприятий сотрудники Агентства отобрали образцы и провели лабораторные исследования 3025 единиц БАД под торговой маркой «Exnabet» (дата производства и срок годности: 11.11.2025 - 11.01.2028), произведенных турецким предприятием «Tocura İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş» и импортированных физическим лицом Адемом Искендеровым. Также проверке подверглись 3047 единиц БАД «Deluar Drops» (дата производства и срок годности: 01.11.2025 - 01.11.2027), произведенных итальянским предприятием «Alsa Lab SRL» и импортированных ООО «Ren Farm».

В результате испытаний было установлено, что в составе препарата «Exnabet» содержание селена, витаминов А и Е ниже нормы, а в препарате «Deluar Drops» выявлено пониженное содержание витамина D3.

В связи с данным фактом в соответствии с законодательством было принято решение об уничтожении данных партий продукции.