США передали Израилю, что не допустят возобновления боевых действий в Газе

Соединенные Штаты на фоне проблем с реализацией мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа сообщили Израилю, что не допустят возобновления боевых действий в анклаве.

Об этом со ссылкой на американские источники сообщил портал Axios.

Как отметил портал, в диалоге с США израильские официальные лица озвучивали возможность возобновить наступление на позиции радикального палестинского движения ХАМАС. В ответ на подобные инициативы представители правительства США сообщили, что считают возобновление боевых действий контрпродуктивным и недопустимым способом разрешения сложившихся противоречий.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах. Переход урегулирования в Газе от первого ко второму этапу на текущем этапе осложнен вопросом разоружения формирований ХАМАС.

Источник: ТАСС