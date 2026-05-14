В одной из бакинских школ ученик XI класса выпал из окна

Ученик XI класса полной средней школы №175 (имя учащегося не разглашается по соответствующим причинам) 14 мая выпал из окна.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом изданию Azərbaycan müəllimi предоставили в Управлении образования города Баку (BŞTİ).

Сообщается, что руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. Ученику была оказана первая помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение для обследования.

О случившемся проинформированы родители учащегося и соответствующие структуры. Данный вопрос взят под контроль профильными ведомствами, начато соответствующее расследование. Кроме того, в рамках внутришкольного расследования проводятся беседы с одноклассниками и учителями учащегося.

Общественность просят проявить деликатность в данном вопросе, учитывая проведение расследования, и ссылаться исключительно на официальные заявления государственных структур.