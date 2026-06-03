Женщины в зоне риска: Центробанк назвал главную мишень цифровых мошенников в Азербайджане

В Азербайджане жертвами краж денег со счетов чаще всего становятся женщины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил директор департамента информационной безопасности, кибербезопасности и борьбы с цифровым мошенничеством Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльнур Эйвазлы на проходящем в Баку мероприятии «Будущее финансовой кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта».

«Благодаря принятым мерам наблюдается снижение числа случаев захвата учетных записей (account takeover). Тем не менее, существует необходимость в дополнительной поддержке в сфере просвещения граждан. Статистические данные показывают, что среди жертв мошенничества преобладают женщины, особенно представительницы старшего поколения.

К сожалению, эта тенденция отчетливо проявляется в случаях хищения финансовых средств. Мы анализируем все инциденты, оцениваем выводы, сделанные на основе произошедших событий (lessons learned), исследуем причины этих случаев и на основе этого совершенствуем механизмы регулирования. Наш концептуальный подход заключается в том, что необходимо обеспечить более глубокую интеграцию между государственными структурами. Должна быть сформирована единая платформа для управления инцидентами, и правоохранительные органы также должны иметь к ней доступ. Это позволит оперативно связываться с профильными ведомствами в момент происшествия и обеспечит гибкое реагирование», - отметил он.