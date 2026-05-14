Принята итоговая декларация первой генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, текст декларации зачитал генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли.

В декларации отмечается, что формирование платформы является логическим результатом общей исторической необходимости и углубляющейся глобальной солидарности. Корни этого важного этапа опираются на традиции сотрудничества, заложенные в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и в ходе COP29. Эта атмосфера сотрудничества дала импульс созданию международной сети, объединяющей свыше тысячи представителей из более чем 120 стран.

В то же время отмечалось, что для более эффективной защиты общих интересов Глобального Юга планируется усиление механизмов управления, расширение регионального представительства, повышение роли Секретариата и создание специализированных рабочих групп. Для обеспечения регионального баланса генеральному секретарю будут оказывать поддержку четыре региональных заместителя.

Было принято решение о ежегодном созыве Генеральной ассамблеи в стране, где расположена штаб-квартира. Секретариату поручено расширять цифровое сотрудничество, обогащать обмен знаниями, изучать возможности партнерства с международными донорами и готовить совместные грантовые инициативы. В качестве основных направлений деятельности определены организация международных форумов, привлечение к платформе молодежи и новых лидеров гражданского общества, формирование институциональной памяти и представление совместных документов в глобальные структуры.