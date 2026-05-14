Министерство экологии и природных ресурсов организует ряд мероприятий в связи с WUF13

Министерство экологии и природных ресурсов планирует организовать ряд мероприятий в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Азербайджане с 17 по 22 мая.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила представитель министерства Айсель Рзаева.

Она отметила, что в рамках форума пройдут параллельные мероприятия по темам «Раннее предупреждение и климатоустойчивые города», «Борьба с пластиковыми отходами: пригодные для жизни города и поощрение экономики замкнутого цикла», «Стратегическая экологическая оценка как инструмент достижения климатических целей в градостроительстве».

Кроме того, в рамках Бакинской градостроительной недели до 16 мая планируется организовать мероприятия по темам «Место и роль горнодобывающих работ в решениях градостроительства» и «Роль экологического просвещения в формировании устойчивого образа жизни и участии общественности в городах».