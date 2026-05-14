При Минэкологии создается Госагентство по управлению отходами - указ президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в области совершенствования управления отходами.

В соответствии с указом при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана создается Государственное агентство по управлению отходами.

Данное агентство будет осуществлять госконтроль, регулирование и координацию в области управления отходами (образование, сбор, сортировка, транспортировка, размещение, переработка, использование, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов), а также сбора платы за отходы.

В связи с этим Кабмину поручено подготовить и представить президенту в двухмесячный срок предложения по проектам Положения и структуры Агентства, а также предельной численности его работников; в четырехмесячный срок - по совершенствованию закона «Об отходах» и других нормативных правовых актов, связанных с управлением отходами, с учетом данного указа и передового международного опыта; в пятимесячный срок - по проекту «Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджане на 2027–2030 годы» в увязке с проектом «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы»; в двухмесячный срок принять необходимые меры для решения вопросов материально-технического обеспечения и финансирования расходов на содержание Агентства, а также обеспечения его административным зданием.