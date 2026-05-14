Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для участия в реставрации Мавзолея Момине хатун - ФОТО

В соответствии с соответствующим Распоряжением главы государства продолжаются работы по реставрации и консервации Мавзолея Момине хатун, считающегося жемчужиной азербайджанской архитектуры. Данный проект, реализуемый в рамках объявленного в нашей стране «Года градостроительства и архитектуры», считается одним из важнейших шагов в направлении сохранения нашего исторического наследия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в настоящее время начат этап установки специальных металлоконструкций вокруг мавзолея для обеспечения процесса реставрации. Для выполнения этих работ на высоком профессиональном уровне в Нахчыван прибыли руководитель австрийской компании Tralsmauer Gerüstbau Gmbh Мустафа Эрдоган и группа специалистов компании.

Для информации сообщим, что был подписан контракт с австрийской компанией Atelier Erich Pummer GmbH на выполнение работ по реставрации и консервации, и в прошлом году специалисты компании приехали в Нахчыван и приступили к созданию первоначальной инфраструктуры на территории. На начальном этапе были проведены работы по ограждению территории, проложены линии связи, а также проведены технические исследования для изучения проблем, вызванных грунтовыми водами.

Отметим, что для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине хатун в городе Нахчыван из резервного фонда Президента Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 9 млн 566 тыс. манатов.