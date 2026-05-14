Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенных грибов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на лидера партии "Сильная Армения", российского предпринимателя Самвела Карапетяна за высказывания о том, что «он привез из Китая около тонны галлюциногенных грибов и употребляет их перед выступлениями».

"Да, подал заявление", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос. "Как можно делать такие заявления? Это разве заявления серьезного человека? <...> И он говорит, что он сильный? Полслова сказал о том, что в суд подам, и коленки начинают дрожать, руки поднимаются вверх, и говорит: "нет, я такого не говорил, говорил иначе". Поэтому говорю, что перед тем как говорить и вообще что-то делать - подумайте", - добавил Пашинян, передают армянские СМИ.