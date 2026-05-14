Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова содействовать завершению российско-украинского конфликта, но сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с РФ.

«Мы хотим помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее», - сказал Мерц, выступая в Ахене по случаю вручения международной премии имени Карла Великого. По его словам, «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон». «И последнее, но не менее важное: мы, европейцы, решаем, кто говорит от нашего имени, и никто другой», - заявил канцлер ФРГ.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией, подтвердив, что главы МИД стран ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с РФ в конце мая.

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кандидатура Шрёдера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией.

Однако отношение Европы к Герхарду Шредеру как к возможному посреднику в переговорах по Украине остается резко негативным. Основная причина кроется в глубоком конфликте интересов: в Брюсселе Шредера воспринимают не как независимого арбитра, а как многолетнего лоббиста российских энергетических госкомпаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», и близкого друга Путина. По мнению европейских лидеров, его участие означало бы, что Москва фактически будет сидеть по обе стороны стола переговоров.

Кроме того, экс-канцлер стал политическим изгоем в самой Германии: его лишили бюджетного финансирования офиса, а родная партия СДПГ максимально дистанцировалась от него из-за отказа осудить действия РФ. Назначение фигуры с такой репутацией подорвало бы единство Евросоюза и вызвало бы резкий протест со стороны Украины, которая категорически отвергает кандидатуру Шредера, заявляя, что Россия не может диктовать, кто будет представлять интересы Европы.

В качестве альтернативы в европейских дипломатических кругах чаще обсуждаются кандидатуры действующих политиков, например, Франка-Вальтера Штайнмайера, обладающего легитимностью в глазах всех стран ЕС. Для современной Европы Шредер символизирует эпоху энергетической зависимости, которую Брюссель официально оставил в прошлом, поэтому его посредничество рассматривается не как путь к справедливому миру, а как попытка Москвы навязать свои условия через доверенное лицо.