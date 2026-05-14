В Азербайджане выявили новую схему кибермошенничества со «штрафами»

В последнее время в социальных сетях фиксируются случаи использования некоторых интернет-страниц в фишинговых целях под видом рекламы, связанной с «оплатой штрафов», «скидками на штрафы», «погашением задолженности» и другими подобными услугами.

В ходе проведённого мониторинга установлено, что отдельные поддельные интернет-ресурсы, имитируя официальные государственные платформы, пытаются завладеть банковскими данными и другой персональной информацией пользователей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Службы электронной безопасности.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять подозрительной рекламе в социальных сетях, не осуществлять платежи через неизвестные ссылки, не передавать третьим лицам данные банковских карт, CVV/CVC-коды и коды подтверждения, проводить оплату исключительно через официальные государственные информационные системы, а также внимательно проверять доменные адреса посещаемых сайтов.

Гражданам также рекомендуется сообщать в соответствующие органы о случаях кибермошенничества.