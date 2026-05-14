В Армении расследуют дело о подкупе избирателей сторонниками Кочаряна

Антикоррупцинный комитет Армении подтвердил факт обысков в офисе оппозиционного блока "Армения" ("Айастан") в городе Спитаке Лорийской области на юго-западе страны и сообщил о задержании ряда лиц по обвинению в нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период.

В заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, сообщается, что были получены данные, что сторонник блока "Армения" и руководитель офиса этой политической силы в Спитаке безвозмездно предоставил денежную сумму избирателю Лорийской области в условиях вступившего в силу законодательного запрета на благотворительность. Отмечается, что, кроме того, он вместе с другими лицами, угрожая насилием, препятствовал свободному осуществлению избирательного права жителем той же области.

"В Антикоррупционном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по данному инциденту, задержан ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия",- заявили в ведомстве, напомнив, что дача и получение избирательных взяток наказывается лишением свободы на срок от семи до восьми лет.
Ранее в блоке "Армения" рассказали, что правоохранительные органы страны проводят обыски в офисе их политического объединения в Спитаке.

Источник: Armenpress

