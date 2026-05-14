Илон Маск неохотно позировал для селфи с главой Xiaom - ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором американский миллиардер Илон Маск вместе с главой Xiaomi позирует для совместного фото во время государственного приёма в Пекине с участием лидеров США и Китая.

На кадрах видно, что Маск подходит к съемке явно неохотно и выглядит недовольным, будто его заставляют участвовать в фотосессии. Однако, когда включается камера, он всё же встаёт в кадр и позирует.

Этот момент вызвал обсуждения в сети — часть пользователей раскритиковала бизнесмена, посчитав его поведение высокомерным.