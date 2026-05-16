Азербайджан впервые представлен масштабной делегацией на Windsor Royal Horse Show - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан впервые представлен масштабной делегацией на Windsor Royal Horse Show - ФОТО - ВИДЕО

В Великобритания стартовало традиционное шоу Windsor Royal Horse Show 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан впервые представлен на мероприятии делегацией из 150 человек при поддержке Фонд Гейдара Алиева и организации Федерация конного спорта Азербайджана.

Одним из самых ярких номеров шоу стала композиция «Azerbaijan – Land of Fire», в которой были представлены карабахские лошади, азербайджанские танцы, национальная музыка и выступление оркестра.

Танцевальный ансамбль и кавалерийская группа Государственная пограничная служба Азербайджана с 23 карабахскими лошадьми вновь достойно представили страну и заслужили овации зрителей.

Руководителем шоу-композиции выступила заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, режиссёром-постановщиком и хореографом — заслуженный артист Фарид Ибрагимов. Главным дирижёром Образцового военного оркестра стал заслуженный артист Самед Векилов.

Зрителям также представили красочную композицию, подготовленную на основе музыки оперетты Аршин мал алан великого азербайджанского композитора Узеир Гаджибейли.

В мероприятии принял участие Карл III, который с уважением приветствовал азербайджанскую делегацию и с большим интересом наблюдал за шоу «Azerbaijan – Land of Fire».

Выступления азербайджанской делегации продлятся до 17 мая. Также сегодня состоится выступление команды по поло «Land of Fire».

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

