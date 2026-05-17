В рамках WUF13 проходит церемония открытия ассамблей

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку проходит церемония открытия ассамблей.

Как сообщает Report, сессию модерирует советник и главный эксперт по взаимодействию с заинтересованными сторонами Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Адитья Кумар.

Темой мероприятия стала дискуссия "Как мы можем превратить общие приоритеты в импульс для коллективных действий?".

Сессия объединяет элементы "сторителлинга" (storytelling), диалога высокого уровня и интерактивного участия с целью выявления общих приоритетов и стимулирования первых совместных обязательств участников форума.

Организаторы отмечают, что мероприятие проходит в условиях нарастающих глобальных вызовов, включая кризис доступного жилья, усиливающееся климатическое давление и углубление социального неравенства.

В этой связи открытие ассамблей выходит за рамки формальной церемонии и нацелено на активное вовлечение участников в процесс выработки итоговых решений форума.