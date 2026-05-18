FT: энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу

Вызванный ближневосточным конфликтом мировой энергетический кризис вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее информации, около 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своей экономики. Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил газете, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь $180.

Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки. Экономисты сообщили о возможности нового скачка цен на нефть из-за рекордно быстрого за все время наблюдений расходования мировых запасов, указывает газета.

Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит газета, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

В начале мая глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть. Обострение ситуации на мировом энергетическом рынке связано с конфликтом на Ближнем Востоке, в том числе с ударами США и Израиля по территории Ирана и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива.

Источник: ТАСС

