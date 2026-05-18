В Москве побит суточный рекорд по осадкам

Рекорд по количеству осадков был побит в Москве для 17 мая, который держался с 1904 года.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

«В результате прошедших ливневых дождей в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 мм осадков или 55% месячной нормы (28 мм — 17.05 и еще 6 мм за ночь 18.05). Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17-го мая, который держался с 1904 года со значением — 21,1 мм», — написал Тишковец.

Он отметил, что много осадков зафиксировано было на метеостанциях Долгопрудный (25 мм), Немчиновка и Ново-Иерусалим (19 мм), Клин (18 мм), Шаховская (17 мм). В ближайшие двое суток осадки не прогнозируются.

Источник: ТАСС