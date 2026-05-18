Иран пригрозил вывести из строя военные базы США в Персидском заливе

Иранские военные заявили о готовности нанести удары по американским базам в регионе Персидского залива.

Как сообщает телеканал Fox News, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь центрального штаба «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари.

По его словам, за последние сутки Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы не пропустили через Ормузский пролив ни одно судно.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут выведены из эксплуатации», — заявил Зольфагари.

Он также отметил, что Тегеран намерен сформировать «новый порядок» в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон подготовил варианты ударов по Ирану на случай принятия соответствующего решения президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, среди возможных целей рассматриваются объекты энергетической и инфраструктурной системы Ирана.