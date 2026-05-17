Два истребителя F/A‑18 взорвались после столкновения на авиашоу в США

Два американских палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 потерпели крушение в результате столкновения в воздухе, буквально сцепившись друг с другом перед падением.

Уникальный случай произошел во время выполнения полета: боевые машины столкнулись прямо в небе и, прилипшими друг к другу, рухнули на землю, после чего произошел взрыв. Находившиеся в кабинах пилоты успели среагировать на чрезвычайную ситуацию — в общей сложности четыре летчика сумели благополучно катапультироваться до момента удара самолетов о землю.