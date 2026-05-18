Анаклаудия Россбах: «Масштаб современных городских проблем требует от нас быстрых и инклюзивных действий»

«Мы открываем Всемирный форум городов в переломный момент для городов и сообществ по всему миру».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исполнительный директор ООН-Хабитат (UN-Habitat), заместитель Генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах, во время выступления на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Анаклаудии Россбах, масштаб и неотложность современных городских проблем требуют более быстрых, скоординированных и инклюзивных действий от мирового сообщества.

«Мы собрались здесь, в Баку, благодаря гостеприимству Правительства Азербайджана, в то время, когда будущее мирового урбанизма формируется под влиянием как кризисов, так и новых возможностей. Мы признательны Азербайджану за лидерство в организации этой глобальной платформы и за его приверженность развитию диалога и сотрудничества в области устойчивого городского развития», — подчеркнула исполнительный директор ООН-Хабитат.

В своем выступлении заместитель Генерального секретаря ООН также привела тревожную глобальную статистику, касающуюся жилищного кризиса.

«На сегодняшний день почти три миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях. Более миллиарда человек вынуждены проживать в неформальных поселениях и трущобах, а свыше 300 миллионов — столкнулись с проблемой бездомности», - резюмировала Анаклаудия Россбах.