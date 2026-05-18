ООН: Баку объединил более 41 тысячи участников ради устойчивого будущего городов

Фаига Мамедова09:35 - Сегодня
«Главный посыл этого форума предельно ясен: жилищный вопрос должен быть поставлен в центр комплексных городских решений, связывающих воедино земельные ресурсы, базовые услуги, меры по борьбе с изменением климата, мобильность и экономические возможности».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исполнительный директор ООН-Хабитат (UN-Habitat), заместитель Генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах в ходе своего выступления на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

С момента своего учреждения Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный форум городов стал ведущей глобальной платформой для диалога и действий в области устойчивой урбанизации. По словам А. Россбах, WUF13 — это момент для перезагрузки того, как мир реагирует на процессы урбанизации. При этом проведение форума в Баку наглядно отражает значимую роль Азербайджана в содействии глобальному диалогу по вопросам устойчивого городского развития и продвижении межрегионального сотрудничества.

Нынешний Всемирный форум городов стал самым масштабным за всю историю его проведения под эгидой ООН-Хабитат. На сессию прибыли более 41 000 участников из 182 стран, включая глав государств, министров, мэров городов, официальных лиц ООН, а также лидеров от правительств, бизнеса, научных кругов и гражданского общества.

Исполнительный директор отметила, что ООН-Хабитат активно работает совместно с правительствами и партнерами с целью поддержки более сильной политики, повышения эффективности институтов и внедрения масштабируемых решений, приносящих ощутимые результаты на местах. Однако, несмотря на растущий глобальный консенсус, разрыв между политическими амбициями и их практической реализацией все еще остается значительным.

В этом контексте Всемирный форум городов служит платформой для действий, объединяя глобальную коалицию, приверженную продвижению преобразующих городских изменений. WUF13 предоставляет структурированное пространство для перехода от диалога к конкретным результатам. Программа сессии включает шесть диалогов высокого уровня, более 370 мероприятий под руководством партнеров и Всемирную городскую выставку (Global Urban Expo), на которой представлено свыше 130 экспозиций.

Кроме того, в рамках этой сессии представлены новые инициативы, призванные ускорить обмен опытом и масштабирование решений: Практический хаб (Practice Hub), Академия WUF (WUF Academy), а также Хаб бизнеса и инноваций (Business and Innovation Hub) со своим Стартап-павильоном. Эти площадки призваны объединить проверенные инновации, развитие навыков и готовые к выходу на рынок решения во всех цепочках создания стоимости в жилищной и городской сферах. WUF13 также укрепляет политическое взаимодействие, включая министерский диалог, который поможет сформировать следующий этап реализации Новой программы развития городов.

«Такое сочетание политического диалога, инноваций, наращивания потенциала и политического участия делает WUF13 глобальной платформой для достижения реальных результатов», — подчеркнула заместитель Генсека ООН.

Анаклаудия Россбах констатировала, что сегодня города уже задают тон мировым тенденциям. По всему миру внедряются практические решения — от модернизации неформальных поселений до расширения спектра услуг и повышения климатической устойчивости.

«Проблема заключается не в отсутствии решений, а в скорости и масштабах их внедрения. Большинство инноваций уже создается на местном уровне, зачастую в сложных условиях и при ограниченных ресурсах. Расширение прав и возможностей городов и сообществ имеет важнейшее значение для достижения глобальных целей», — заявила она, добавив, что ключевым фактором остается партнерство, так как ни один субъект не способен в одиночку противостоять масштабам и сложности современных городских вызовов.

По словам спикера, WUF13 — это момент для перехода от слов к делу, от обязательств к конкретным действиям.

Форум завершится принятием Бакинского призыва к действию, который отразит общее видение и коллективное стремление ускорить прогресс на пути к созданию инклюзивных, жизнестойких и устойчивых городов.

«Неотложность ситуации очевидна. Знания у нас есть. Решения находятся в пределах досягаемости. Сейчас необходима коллективная решимость, чтобы обещание сделать наши города инклюзивными, жизнестойкими и устойчивыми стало реальностью для каждого», - резюмировала Анаклаудия Россбах.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25