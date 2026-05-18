СМИ: Пентагон подготовил планы на случай ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп на выходных провел совещание со своей командой по национальной безопасности, встреча касалась возможных дальнейших действий Вашингтона в отношении Ирана, сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, совещание прошло в гольф-клубе американского лидера в штате Вирджиния. На встрече в числе прочих присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник главы американской администрации Стив Уиткофф.

Отмечается, что глава Белого дома, как ожидается, проведет повторную встречу с представителями команды по национальной безопасности в течение недели.

Телекомпания указывает, что Пентагон подготовил несколько планов относительно нанесения ударов по Ирану на случай, если Трамп примет решение о возобновлении боевых действий против исламской республики. В список целей, пишет CNN, входят объекты иранской энергетики и инфраструктуры.

Источник: ТАСС