Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала 13 медалей и выиграла Кубок Европы

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо продемонстрировала высокий результат на Кубке Европы в польском городе Бельско-Бяла, завершив международный турнир на первой строчке в общем командном зачете.

В заключительный день соревнований азербайджанские спортсмены пополнили копилку национальной команды еще пятью наградами — двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Серебряными призерами турнира стали Садыг Мамедов (выступавший в весовой категории до 73 кг) и Айхан Гасанлы (в весовой категории до 81 кг), уступившие лишь в финальных поединках. На третью ступень пьедестала почета поднялись и завоевали бронзовые медали Юсиф Назар (73 кг), Ягуб Мамедов (81 кг) и Нуреддин Алиев (90 кг).

В стартовый день турнира азербайджанские дзюдоисты также показали высокую результативность. Победителями соревнований и обладателями золотых наград стали Ибрагим Талыбов (55 кг) и Кенуль Эйвазлы (48 кг). Серебро в копилку сборной принесли Илькин Гараев (66 кг) и Захра Гулиева (40 кг). Бронзовые медали в первый день завоевали сразу четыре спортсмена: Нихад Агаев (50 кг), Рза Халилли (55 кг), Мехман Аскеров (60 кг) и Первин Севханлы (44 кг).

По итогам всех соревновательных дней сборная Азербайджана завоевала в общей сложности 13 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей, что позволило занять итоговое первое место среди всех стран-участниц.